شاهد.. انهيار مسعف فلسطيني فوجئ بوالده بين الشهداء

رزق وائل أبو روك مسعف فلسطيني، شارك في إنقاذ الجرحى في قصف مقهى شارع جلال وسط خان يونس، لكنه فوجئ بأن والده بين الشهداء.