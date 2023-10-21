مدة الفيديو 01 minutes 27 seconds

قصف إسرائيلي يستهدف بلدتين جنوب لبنان

بثت قناة الجزيرة مشاهد لقصف إسرائيلي استهدف بلدتي رميش ويارون جنوب لبنان اليوم السبت.
21/10/2023