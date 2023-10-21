انحياز أميركا للاحتلال الإسرائيلي يعكس ازدواجية معاييرها

عاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد زيارة لإسرائيل تعهد فيها لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بكل ما تحتاجه بلاده من دعم عسكري واستخباراتي ومالي لإنجاز مهمتها للقضاء على حماس.

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