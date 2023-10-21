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انحياز أميركا للاحتلال الإسرائيلي يعكس ازدواجية معاييرها
عاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد زيارة لإسرائيل تعهد فيها لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بكل ما تحتاجه بلاده من دعم عسكري واستخباراتي ومالي لإنجاز مهمتها للقضاء على حماس.
وعكس خطاب بايدن بعد عودته إلى واشنطن أزمة بلاده وازدواجية معاييرها، حيث يرى ما يحدث في الأراضي المحتلة إرهابا لوجود إسرائيل، أما قتال الأوكرانيين، فهو من أجل الحرية وتحرير الأرض.
تقرير فوزي بشرى.
21/10/2023-|آخر تحديث: 21/10/202307:04 ص (بتوقيت مكة المكرمة)