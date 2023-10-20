مقرر أممي للجزيرة: إسرائيل تمارس إبادة جماعية ولا أحد يحاسبها

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن ما يقع في قطاع غزة ينذر بخطر وقوع إبادة جماعية، بينما حلفاء إسرائيل لا يسائلونها عما تقوم به.

قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري إن ما يقع في قطاع غزة ينذر بخطر وقوع إبادة جماعية، بينما حلفاء إسرائيل لا يسائلونها عما تقوم به.

وأكد فخري -في مقابلة مع الجزيرة- أن إسرائيل تستهدف المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة، فضلا عن فرض حصار كامل وقطع للغذاء والدواء.

وقال المقرر الأممي إن هذه الأمور دفعته لإطلاق إنذار عبر خبراء مستقلين دقوا ناقوس الخطر تحذيرا من أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن السبب وراء تلك المناشدة هو أن حلفاء تل أبيب لا يسائلونها بشأن تلك الممارسات.