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مدة الفيديو 02 minutes 50 seconds
02:50
شهادة مسعف حول استهداف كنيسة في غزة
شهادة مسعف حول استهداف كنيسة في غزة 2023/10/19
20/10/2023
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آخر تحديث: 20/10/2023
12:38 ص (بتوقيت مكة المكرمة)