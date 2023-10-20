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شهادة مسعف حول استهداف كنيسة في غزة

شهادة مسعف حول استهداف كنيسة في غزة 2023/10/19
20/10/2023-|آخر تحديث: 20/10/202312:38 ص (بتوقيت مكة المكرمة)