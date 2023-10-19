شاهد.. حوار بين أب وطفله المصاب بقصف إسرائيلي في غزة

حاول أب تخفيف جراح طفله المصاب بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، إذ طالبه بعدم البكاء وطمأنه بأن الطاقم الطبي سيعالج قدمه المصابة وكذلك سيعمل على تنظيف عينيه.