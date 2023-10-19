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بالصور.. توثيق المجزرة الإسرائيلية بحق مستشفى المعمداني
خلفت المجزرة التي ارتكبتها آلة الحرب والموت الإسرائيلية بحق المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بتاريخ 2023/10/17 أكثر من 500 شهيد معظمهم نساء وأطفال لجأ الكثير منهم للمستشفى ظنا أنه مكان أمن،
لكن إسرائيل تثبت دوما أنه لا يوجد لديها خطوط حمر، ومرة تلو المرة تواصل ارتكاب جرائم الحرب غير مبالية بالقوانين والأعراف الدولية ولا تخشى أي مساءلة دولية لأنها تضمن دعم أميركا والدول الأوروبية.
19/10/2023-|آخر تحديث: 19/10/202311:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)