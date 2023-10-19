بالصور.. توثيق المجزرة الإسرائيلية بحق مستشفى المعمداني

خلفت المجزرة التي ارتكبتها آلة الحرب والموت الإسرائيلية بحق المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بتاريخ 2023/10/17 أكثر من 500 شهيد معظمهم نساء وأطفال لجأ الكثير منهم للمستشفى ظنا أنه مكان أمن،

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