إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم بحق غزة بمباركة عالمية

تكاد الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة تشي بأن ثمة مباركة واسعة وبلغات مختلفة لكل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

تكاد الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة تشي بأن ثمة مباركة واسعة وبلغات مختلفة لكل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.

فقد حصلت تل أبيب على دعم مالي وعسكري وسياسي مطلق من الولايات المتحدة التي ألقى رئيسها جو بايدن بتهمة قصف مستشفى المعمداني على عاتق الطرف الآخر، أي المقاومة.

تقرير: ماجد عبد الهادي