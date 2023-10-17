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كاميرا الجزيرة ترصد حجم الدمار لمدينة رفح في غزة

رصد مراسل الجزيرة هشام زقوت حجم الدمار الهائل، الذي أصاب فجر اليوم الثلاثاء، مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقد أظهرت الصور كثيرا من المباني وقد سُويت بالأرض.
17/10/2023