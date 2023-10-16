أستاذ أميركي ينتقد التغطية الإعلامية الغربية لما يجري بغزة

انتقد ستيفن زونس، أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية بجامعة سان فرانسيسكو الإعلامية الغربية للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.