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أستاذ أميركي ينتقد التغطية الإعلامية الغربية لما يجري بغزة

انتقد ستيفن زونس، أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية بجامعة سان فرانسيسكو الإعلامية الغربية للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
16/10/2023