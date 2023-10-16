أسامة أبو رشيد يعلق على الجريمة التي ارتكبت بحق طفل فلسطيني بولاية أميركية

علق أسامة أبو رشيد، وهو المدير التنفيذي لمنظمة ” أميركيون من أجل العدالة” على مقتل طفل فلسطيني في ولاية إلينوي الأميركية.