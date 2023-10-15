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الغرب يتعامى عن جرائم إسرائيل
ما يزال الغرب يبرر لإسرائيل ما ترتكبه من جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بحجة أنها تدافع عن نفسها، باستثناءات بسيطة جدا مثل النرويج التي غردت خارج السرب.
ما يزال الغرب يبرر لإسرائيل ما ترتكبه من جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بحجة أنها تدافع عن نفسها، باستثناءات بسيطة جدا مثل النرويج التي غردت خارج السرب.
وكما تواطأ الغرب مع إسرائيل عندما هجّرت أصحاب الأرض عام 1948 لكي تقيم دولتها المزعومة، فإنه يفعل الأمر نفسه اليوم وهي تحاول تهجير سكان غزة من أرضهم إلى دول الجوار.
تقرير: فوزي بشرى
15/10/2023