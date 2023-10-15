إسرائيل تشن تطهيرا عرقيا في غزة

يشن الجيش الإسرائيلي ما يشبه التطهير العرقي في قطاع غزة بقصفه البيوت على رؤوس ساكنيها بينما العالم الذي اتفق بعد الحرب العالمية الثانية على عدم السماح بظهور فاشية أخرى، يتسامح مع ما تقوم به إسرائيل.

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