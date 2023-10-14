شاهد.. كتائب القسام تستهدف الجيش الإسرائيلي بقذائف هاون 120 ملم

نشر الإعلام العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف مجموعة من الجيش الإسرائيلي بقذائف هاون عيار 120 ملم، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة ضد جيش الاحتلال.

نشر الإعلام العسكري التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف مجموعة من الجيش الإسرائيلي بقذائف هاون عيار 120 ملم، وذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة ضد جيش الاحتلال السبت الماضي.

وظهر مقاتلو المقاومة في المقطع، وهم يتحصنون بين الأشجار، ويطلقون قذائف الهاون بكثافة ودون توقف، ومن أماكن متعددة باتجاه جنود الاحتلال.