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شاهد.. وصية منفذ عملية قرية الظهيرة جنوب لبنان

شاهد وصية رياض القبلاوي التابع لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي والذي نفذ مع زميله حمزة الموسى عملية قرية الظهيرة جنوب لبنان قبل أيام.
13/10/2023