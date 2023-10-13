شاهد.. سكان غزة يتحدثون عن المأساة التي يعيشونها

قال مواطن من قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب المأساة التي يعيشها سكان القطاع حاليا وليس أحد آخر، مؤكدا أن القصف ليس وحده ما يقتل الناس وإنما الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة.

قال مواطن من قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب المأساة التي يعيشها سكان القطاع حاليا وليس أحد آخر، مؤكدا أن القصف ليس وحده ما يقتل الناس وإنما الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة.

وأكد مواطن آخر أنهم يعيشون وأطفالهم منذ خمسة أيام دون طعام أو شراب، داعيا العالم للتحرك من أجلهم والوقوف معهم.