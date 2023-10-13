شاهد.. سكان غزة يتحدثون عن المأساة التي يعيشونها

قال مواطن من قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب المأساة التي يعيشها سكان القطاع حاليا وليس أحد آخر، مؤكدا أن القصف ليس وحده ما يقتل الناس وإنما الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة.

قال مواطن من قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب المأساة التي يعيشها سكان القطاع حاليا وليس أحد آخر، مؤكدا أن القصف ليس وحده ما يقتل الناس وإنما الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة.

وأكد مواطن آخر أنهم يعيشون وأطفالهم منذ خمسة أيام دون طعام أو شراب، داعيا العالم للتحرك من أجلهم والوقوف معهم.

ويعيش سكان غزة وضعا مأسويا جراء القصف المتواصل الذي يشنه جيش الاحتلال والحصار الكامل الذي فرضه عليهم ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة يوم السبت الماضي.

وترفض حكومة إسرائيل إدخال أية مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع من أي اتجاه، فيما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة الدولية بضرورة انتقال سكان شمالي قطاع غزة إلى جنوبه خلال 24 ساعة.