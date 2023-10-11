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صُنع في فلسطين.. شاهد سرايا القدس تبث صورا لصاروخ أدخلته الخدمة حديثا

 بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا ومقاطع فيديو لصاروخ جديد أدخلته الخدمة حديثا.
11/10/2023