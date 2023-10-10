مقاتلو "القسام" يقهرون الجيش الإسرائيلي "الذي لا يقهر"

جاءت عملية “طوفان الأقصى” لتبدد أسطورة الجيش الإسرائيلي بعدما كان يشاع بأنه لا يقهر طيلة ثمانية عقود حيث تهاوت “أسطورته” أمام بسالة ضحاياه من المقاومة الفلسطينية في غزة.

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