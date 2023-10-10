كيف علق الإعلام الإسرائيلي والدولي على تبعات طوفان الأقصى؟

واصل الإعلام الإسرائيلي والدولي تغطيته لمعركة “طوفان الأقصى” وتبعاتها، مركزا على طبيعة الرد الإسرائيلي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).