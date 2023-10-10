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كيف علق الإعلام الإسرائيلي والدولي على تبعات طوفان الأقصى؟

واصل الإعلام الإسرائيلي والدولي تغطيته لمعركة “طوفان الأقصى” وتبعاتها، مركزا على طبيعة الرد الإسرائيلي على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
10/10/2023