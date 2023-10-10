شاهد.. إطلاق نار وتحركات لقوات إسرائيلية في مدينة أسدود

نشرت قناة الجزيرة مقطعا أظهر قيام قوات إسرائيلية بإطلاق نار وتحركات في مدينة أسدود، وذلك بالتزامن مع تقارير وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود عملية في المنطقة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن القوات الإسرائيلية قتلت مساء اليوم مسلحا فلسطينيا نفذ هجوما في مدينة أسدود، في حين قالت القناة 14 الإسرائيلية إن ما جرى قد يكون مجرد "نيران صديقة".

وفي وقت سابق ذكر مراسل الجزيرة أن 3 من عناصر الشرطة أصيبوا في تبادل إطلاق نار بمحيط فندق ليوناردو في المدينة.