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أزمة التعليم في لبنان

يواجه التعليم في لبنان صعوبات مختلفة جرّاء تعثر الخطط الرسمية للنهوض بالقطاع وتداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة.
1/10/2023