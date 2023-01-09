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معرض الموسيقى في المغرب.. تنوع وثراء

يستحضر المتحف الوطني للموسيقى الماضي في مدينة مكناس المغربية من خلال الحديث عن قصص الآلات الموسيقية وتنوعها وثرائها، التفاصيل في هذا التقرير.