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معرض الموسيقى في المغرب.. تنوع وثراء

يستحضر المتحف الوطني للموسيقى الماضي في مدينة مكناس المغربية من خلال الحديث عن قصص الآلات الموسيقية وتنوعها وثرائها، التفاصيل في هذا التقرير.
9/1/2023