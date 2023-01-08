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نصف الأنهار الجليدية في العالم مهددة بخطر الزوال

كشفت دراسة حديثة أن نصف الأنهار الجليدية في العالم -وتحديدا الأصغر بينها- ستواجه خطر الزوال بحلول نهاية القرن الحالي، وذلك بسبب ظاهرة التغير المناخي.