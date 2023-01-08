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مدة الفيديو 03 minutes 10 seconds
03:10
مخاوف من تفشي متحور جديد من سلاسة أوميكرون
أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن متحور جديد من فيروس كورونا أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام اسم “كراكن”، والمتحور الجديد هو طفرة من المتحور أوميكرون.
8/1/2023
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