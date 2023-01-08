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جهود دولية تسعى لاستئناف الحوار بين كوسوفو وصربيا

عاد الهدوء الحذر إلى شمالي كوسوفو بعد 3 أسابيع من الاضطرابات بسبب وضع ناشطين من الأقلية الصربية حواجز على الطرق رفضًا لقرارات حكومة بريشتينا.