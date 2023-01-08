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تراجع أعداد العمالة في القطاع المهني التركي

يشتكي أصحاب الورشات التركية في القطاع المهني من تراجع ملحوظ في الأيدي العاملة، ويحذرون من أن هذه المشكلة ستؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد ومستقبل المهن الحرفية.