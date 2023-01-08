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الحصاد (2023/1/7)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2023/1/7) المواضيع التالية: – القوات الروسية تعلن تقدمها في مدينة سوليدار الإستراتيجية شرقي أوكرانيا. – تونس بين تفاقم الأزمة السياسية وتراجع الوضع الاقتصادي.