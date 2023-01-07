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حدائق مراكش النباتية

تشكل حدائق مراكش فضاءات خضراء على مشارف الصحراء. فما أن تطأ قدماك حديقة أنيما النباتية، حتى تسحرك الأعمال الفنية والنباتات المذهلة. فما هذه الحديقة؟
7/1/2023