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حدائق مراكش النباتية

تشكل حدائق مراكش فضاءات خضراء على مشارف الصحراء. فما أن تطأ قدماك حديقة أنيما النباتية، حتى تسحرك الأعمال الفنية والنباتات المذهلة. فما هذه الحديقة؟