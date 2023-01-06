مدة الفيديو 02 minutes 25 seconds 02:25

زيت الأرغان ثروة وطنية مغربية بأنامل نسائية

يحظى زيت الأرغان المغربي بتقدير كبير بين صناع مستحضرات التجميل، وتعمل النساء في مدينة الصويرة على تقشير جوز الأرغان ببراعة لطحنه واستخراج الزيت منه.