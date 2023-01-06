مدة الفيديو 56 minutes 10 seconds 56:10

الحصاد (2023/1/5)

تابع حسن جمول في الحصاد (2023/1/5) المواضيع التالية: – حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بنحو 3 مليارات دولار. – بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا مؤقتا بمناسبة عيد الميلاد.