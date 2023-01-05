مدة الفيديو 55 minutes 26 seconds 55:26

الحصاد (2023/1/4)

تناولت إلسي أبي عاصي في “الحصاد” (2023/1/4) المواضيع التالية: – ما بعد اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى. – خلافات بين الأغلبية الجمهورية تحول دون اختيار رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي.