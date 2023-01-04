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مستوطنون يعتدون على مقبرة مسيحية في جبل صهيون في القدس

اعتدى مستوطنون على مقبرة بروتستانتية في جبل صهيون في القدس، وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة اثنين من المستوطنين وهما يكسران شواهد عشرات القبور.