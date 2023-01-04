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مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيس له

أخفق مجلس النواب الأميركي في التوافق على مرشح لرئاسة المجلس بعد 3 جولات من التصويت. مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك تنقل التفاصيل من المجلس.