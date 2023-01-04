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سولين.. بروتين جديد ليس من إنتاج حيواني ولا نباتي

طورت شركة فنلندية تقنية جديدة لإنتاج بروتين أسمته سولين، ينتج عبر أحياء دقيقة موجودة في التربة تتغذى بطريقة صديقة للبيئة. فما هو هذا البروتين؟