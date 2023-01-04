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خان المدلل.. شاهد على بغداد القديمة

خان المدلل وسط بغداد سوق مختص ببيع المقتنيات والتحف النادرة، في دكاكينه المعدودة ورواقه الضيق، يقصده مقتنو هذه السلع وهواة جمع الطوابع، ويعد من أقدم خانات بغداد. ما قصته؟