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الحصاد (2023/1/3)

تابع محمد كريشان في “الحصاد” (2023/1/3) المواضيع التالية: – وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى. – رئيس جبهة الخلاص في تونس يرفض الاستجابة لأي استدعاء قضائي.
4/1/2023