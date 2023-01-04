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أسباب ارتفاع الحوادث المرورية في إيران

اعتبر قائد شرطة المرور في إيران أن سبب ارتفاع نسبة الوفيات في حوادث السير ناجم عن مشاكل تقنية في السيارات. فما المشكلة؟