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أسباب ارتفاع الحوادث المرورية في إيران

اعتبر قائد شرطة المرور في إيران أن سبب ارتفاع نسبة الوفيات في حوادث السير ناجم عن مشاكل تقنية في السيارات. فما المشكلة؟
4/1/2023