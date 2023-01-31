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نزوح الآلاف جراء فيضانات اجتاحت مناطق عدة من تشاد

نزح أكثر من 400 ألف تشادي من منازلهم في مناطق عدة ضربتها السيول والفيضانات. وعلى الرغم من انحسار المياه، فإن عشرات الآلاف من هؤلاء لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم التي أغرقتها السيول.