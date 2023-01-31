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مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية من أسرى القدس

صدق الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة، وحظي مشروع القانون بتأييد أغلبية أحزاب المعارضة.