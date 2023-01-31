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مؤسسة غير ربحية تعلّم تقنيات الروبوت واستخداماته

يسعى الشاب الأميركي من أصل عربي محمد عبيدة إلى تعليم الشباب العرب والمسلمين تقنيات الروبوت والاستخدامات غير التقليدية له، وقد شكّل منظمة غير ربحية تهدف إلى تنمية الجانب التكنولوجي للناشئين.