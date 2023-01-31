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بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف التصعيد بشكل فوري

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن على الإسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس.