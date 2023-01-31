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الحصاد (2023/1/30)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2023/1/30) المواضيع التالية: بلينكن من تل أبيب يدعو إلى التهدئة بشكل عاجل. مسؤول إيراني يؤكد للجزيرة أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم. أدنى نسبة تصويت في تونس منذ الثورة.