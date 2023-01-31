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الجزيرة ترصد أوضاع السكان بعد الفيضانات في السودان

يعيش آلاف المتضررين من موجة السيول التي اجتاحت قرى ولاية الجزيرة أوضاعا إنسانية صعبة بعد مرور نحو 6 أشهر عليها، ويشكو الأهالي قلة المساعدات المقدمة من الدولة ومنظمات العمل الإنساني.