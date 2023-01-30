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هجوم على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان.. أبرز التحديثات
تتكشف معلومات جديدة عن الهجوم على مقر عسكري تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان جنوب العاصمة طهران. في العرض التالي نتابع أبرز التحديثات بهذا الشأن.
30/1/2023
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