هجوم على منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية وقوع هجوم غامض استهدف مصنعا عسكريا في محافظة أصفهان (وسط البلاد)، تبين لاحقا أن 3 طائرات مسيرة صغيرة نفذته.
30/1/2023