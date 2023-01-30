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على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والمهني.. النساء يدفعن ثمن حرب روسيا على أوكرانيا

ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على المجتمع الأوكراني بمختلف فئاته؛ ونالت المرأة حصة كبيرة من تداعيات تلك الحرب على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والمهني.