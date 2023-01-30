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جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

شهدت العاصمة القطرية الدوحة تكريم الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في نسختها التاسعة التي ضمت متوجين من مختلف دول العالم، إذ تقدمت للجائزة هذا العام مشاركات من 33 دولة عربية وأجنبية.